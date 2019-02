Zenhäusern: „Das ist schon fast diskriminierend“

„Hirscher so klein“

Denn so Ramon weiter: „In der Abfahrt merkt man auch nicht, dass Dominik Paris 100 Kilogramm schwer ist. Oder, dass Hirscher im Slalom so klein ist. Nur meine Größe spielt hier keine Rolle, wir sind hier nicht bei Germany‘s Next Topmodel.“ Zenhäusern betont, dass vor allem viel Training den entscheidenden Unterschied ausmache. Er habe sich auf diese Disziplin spezifisch vorbereitet, das merke er auch im Rennen und sei eben auch zur Kenntnis zu nehmen. „Das fällt nicht einfach so vom Himmel“, stellt er klar.