Sieben spannende Fragen zur Nordischen Ski-WM

Was hat die Fanzone alles zu bieten?

24 heimische Standbetreiber bieten von Kaffee und Kuchen bis Bier und Käsespätzle an, was das Fan-Herz begehrt. Bier- (5 Euro), Wasser- (3 Euro) und Limopreise (3,50 Euro) sind einheitlich abgestimmt, der Rest variiert nach Angebot. Der Eintritt in die „Nordic Mile“ ist übrigens kostenlos.