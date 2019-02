Gwyneth Paltrow: Beinahe kein Oscar wegen Pitt

Paltrow und Pitt waren 1994 nach ihrem gemeinsamen Film „Sieben“ zusammen gekommen. Später verlobten sie sich sogar, ehe die Beziehung 1997 in die Brüche ging. Dem Magazin „Variety“ verriet die Oscargewinnerin jetzt, dass sie sich anfangs geweigert hatte, das Drehbuch überhaupt zu lesen: „Ich befand mit mitten in einem schrecklichen Schlussmach-Drama. Und der Gedanke nach England zu gehen, so weit weg von zu Hause ... Ich habe das Drehbuch einfach ignoriert. Ich hab es eine schwere Zeit durchgemacht.“