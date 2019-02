Stöger-Assistent Schmid jetzt Chefscout bei Köln

Schmid war in der Vergangenheit auch immer wieder für Cheftrainerposten in Österreich im Gespräch - unter anderem bei seinem Ex-Club Austria Wien. Zuletzt war der Wiener mit Stöger bis Sommer als Co-Trainer bei Borussia Dortmund tätig. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe beim FC. Nach der Pause im letzten halben Jahr, in der ich viele Spiele geschaut habe, ist die Aufgabe als Chefscout eine neue Herausforderung“, erklärte Schmid.