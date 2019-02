Wenn „Der verlorene Sohn“ schwul ist

Jared (Lucas Hedges, grandios in „Manchester By The Sea“ und zuletzt in „Ben Is Back“), Sohn eines Baptistenpredigers (Russell Crowe) in Arkansas, soll in einem religiös fundierten Umerziehungsprogramm seine scheu geoutete Homosexualität ausgetrieben werden. Die unmenschlichen Therapieexzesse, zu denen der „Sündige“ von seiner Mutter (Nicole Kidman) begleitet wird, bringen den 19-Jährigen an den Rand der Verzweiflung.