Frauen verletzten sich beim Skifahren anders

Die Damen landen zwar seltener als die Herren auf dem Boden, verletzen sich aber doppelt so oft am Knie. „Was daran liegt, dass Frauen anders stürzen. Sie fallen eher nach hinten - es entsteht große Hebelwirkung - und in X-Bein-Stellung“, erklärt Gunther Mittermayr, leitender Physiotherapeut am LKH Rohrbach (OÖ). So steigt die Gefahr für Bänderverletzungen im Knie. Kräftigungstraining für die Beine und Gleichgewichtsübungen senken das Risiko ebenso wie richtige Ausrüstung und Aufwärmen, bevor es los geht. Bei der berüchtigten „letzten Abfahrt“ besonders vorsichtig schwingen, weil man dann schon müde ist und sich meist nicht mehr so gut konzentriert, was wiederum gefährliche Situationen begünstigt.