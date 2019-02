Oscar-reif: Melissa McCarthy schreibt Fake Letters

Die besten Storys schreibt immer noch das wahre Leben! Und so sehen wir Melissa McCarthy in völliger Abkehr von ihrem cineastisch-zementierten Ulknudel-Image in der Rolle der Autorin und Biografin Lee Israel (und das Oscar-reif!), die in den 1990ern als Fälscherin von Briefen verstorbener Prominenter einen finanziellen Engpass zu überwinden suchte, mit dem Verkauf raffiniert-elaborierter Fake Letters richtig gutes Geld verdiente und schließlich aufflog.