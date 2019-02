Salzburger Highlights und Wellness zum Bestpreis!

Ein kultureller Abstecher in die Mozartstadt aber lohnt sich auf alle Fälle. Wandeln auf den Spuren von Wolfgang Amadeus Mozart, die traumhafte Aussicht von der Festung Hohensalzburg oder auch die vielen Einkaufsmöglichkeiten in der Salzburger Innenstadt - all das ermöglicht Ihnen die Salzburg Card ohne zusätzlich Geld ausgeben zu müssen. Besuchen Sie auch Highlights wie das Schloss Mirabell, das berühmte Haus der Natur oder Mozarts Geburtshaus. Bus und Co. können Sie während Ihres Aufenthaltes uneingeschränkt nutzen. Ein Besuch in Salzburg mit der Salzburg Card lohnt sich also!