Neuer Angriff auf Gabalier: „Nationalist, Sexist“

Wieder Aufregung rund um Andreas Gabalier - diesmal im Zusammenhang mit den bevorstehenden Amadeus Awards. Musikerin Anja Plaschg alias Soap&Skin, die mit Gabalier in der Kategorie „Album des Jahres“ nominiert ist, teilte jetzt auf ihrer Instagram-Seite mit, nicht an der Veranstaltung teilnehmen zu wollen. Wegen eines „chauvinistischen, nationalistischen und sexistischen Möchtegern-Magnaten“. „Thanks, but no thanks“, schreibt die steirische Musikerin. Den Verzicht müsse man „akzeptieren“, hieß es vonseiten der Veranstalter des Musikpreises, dem Musikwirtschaftsverband IFPI. Die Frage, die man sich dabei stellen muss: Machen den selbst ernannten Volks-Rock-‘n‘-Roller seine Kritiker noch größer?