Diese Produkte ersetzen jeden Instagram-Filter

Kein Foto ohne Filter! Das gilt für so ziemlich jede Frau. Immerhin lassen sie uns stets makellos aussehen. Ganz egal ob man bis in die Morgenstunden feiern war, von der Arbeit erledigt ist oder mit Hautunreinheiten zu kämpfen hat. Wie schön wäre es, wenn man auch in Natura so aussehen könnte! Ein Beautyprodukt macht das jetzt möglich! Entwickelt wurde der Weichzeichner von der amerikanischen Visagistin Charlotte Tilbury. Von der Wirkung sind nicht nur zahlreiche Stars und Blogger überzeugt, der sogenannte Hollywood Flawless Filter kam auch bei der letzten Victoria’s Secret Show zum Einsatz.