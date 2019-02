Ruf nach Darknet-Verbot in demokratischen Staaten

„Ich verstehe, warum das Darknet einen Nutzen in autokratischen Systemen haben kann. Aber in einer freien, offenen Demokratie gibt es meiner Meinung nach keinen legitimen Nutzen. Wer das Darknet nutzt, führt in der Regel nichts Gutes im Schilde. Diese einfache Erkenntnis sollte sich auch in unserer Rechtsordnung widerspiegeln“, sprach sich Günter Krings, parlamentarischer Staatssekretär im deutschen Bundesinnenministerium, zur Eröffnung des 22. europäischen Polizeikongresses am Dienstag in Berlin laut heise.de für ein verschärftes IT-Sicherheitsgesetz aus.