Nach KonMari: Nun auch Haustiere im Aufräum-Wahn

Marie Kondo gilt als die „Queen of Clean“. Ihr Buch „Magical Cleaning“ ist zum internationalen Bestseller mutiert und ihre Netflix-Serie „Aufräumen mit Marie Kondo“ unumstritten ein Hit. Das Ziel der Japanerin: Verzweifelten Familien beim Ausmisten zu helfen. Die wichtigste Regel: Behalten wird nur, was einen glücklich macht und Freude auslöst. Etwas, was zahlreichen Haustieren offenbar ziemliche Probleme bereitet, wie etliche Bilder unter dem Hashtag #konmaripets auf Instagram zeigen.