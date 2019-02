Das einzigartige VR-Erlebnis zum kleinen Preis

Die Realität ist uns längst nicht mehr genug! Dank modernster Technik tauchen wir in eine ganz neue Welt ein. Virtuell können wir Abenteuer erleben und exotische Plätze besuchen, die uns im echten Leben oftmals unerreichbar sind. All das bequem von Zuhause aus und mit geringsten Aufwand. Möglich machen es die 360 Grad Brillen, mit denen man entsprechende Videos ansehen kann - und das ganz einfach über das Smartphone. Und wie der Name schon erahnen lässt, wurden die Clips auch in 360 Grad Perspektive gedreht. Sprich Sie entscheiden mit Ihrer Blickrichtung, was Sie wie und wann sehen wollen. Lassen Sie sich dieses einzigartige Erlebnis nicht entgehen! Die am besten bewerteten Brillen finden Sie hier.