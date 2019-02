Appell gegen das Vergessen

„Otto Neururer. Hoffnungsvolle Finsternis“ ist mehr als ein Film über die Schrecken der Nazi-Vergangenheit. „Otto Neururer. Hoffnungsvolle Finsternis“ ist ein Appell gegen das Vergessen. Um Herzensbildung geht es Hermann Weisskopf. Am Ende des Films sollen die Leute sagen: Was da passiert ist, das war absolut nicht in Ordnung!