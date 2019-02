Kennt Ihr Kind schon Lingufino?

Für Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren

Abgestimmt ist das Lernspielzeug auf die kognitiven Fähigkeiten von Vier- bis Siebenjährigen. Vor Spielbeginn kann zudem zwischen einer leichten oder kniffligen Variante gewählt werden. Neben Frage-Antwort-Spielen, Reimen, Zungenbrechern oder Liedern werden auch Farben, Zahlen, Präpositionen, Synonyme und Verben geübt. Linguino lehrt aber nicht nur Deutsch - zusammen mit seinen Freunden entführt er Ihr Kind auch in englischsprachige Länger. Dabei wurden in die deutschsprachigen Dialoge englische Begriffe eingebunden, um Kindern einen leichteren Einstieg in die Fremdsprache zu ermöglichen.