Feuer: Bub (10) seilt sich mit Leintüchern ab!

Dramatische Szenen haben sich Mittwochfrüh bei einem Wohnhausbrand in Niederösterreich abgespielt. Ein erst zehn Jahre alter Bub seilte sich an Leintüchern aus dem Obergeschoß des Gebäudes ab, um sich vor den Flammen zu retten. Die Mutter des Buben und ein weiterer Sohn im Alter von acht Jahren konnten wenig später von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Zwei Katzen und ein Hund kamen bei dem Feuer jedoch ums Leben, ein weiterer Stubentiger überlebte.