Lady Gaga trennte sich von ihrem Verlobten

Die Diva war zwei Jahre mit dem Schaupiel-Agenten zusammen und hatte erstmals im Oktober offen zugegeben, dass sie und der 49-Jährige verlobt waren. Zuletzt war das Paar zusammen bei den Golden Globes Anfang Jänner in der Öffentlichkeit zusammen erschienen. Bei den Grammys fehlte Carrino nicht nur an Lady Gagas Seite, sie erwähnte ihn auch nicht einmal mehr in ihrer Siegesrede.