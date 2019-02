Auftakt-Aus! Dominic Thiem muss die Koffer packen

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ist am Dienstag überraschend gleich in der ersten Runde des ATP-500-Sandplatz-Turniers in Rio de Janeiro ausgeschieden. Der wie zuletzt in Buenos Aires topgesetzte Weltranglisten-Achte musste sich im ersten Duell mit dem 23-jährigen Serben Laslo Djere (ATP-90.) mit 3:6, 3:6 geschlagen geben.