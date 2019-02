Hier meistert ein Audi e-tron die Streif - bergauf

Der e-tron war nicht serienmäßig

Um diese Passage zu erklimmen, nutzte der Audi e-tron Technikträger einen speziellen quattro-Antrieb, der voraussichtlich erst in anderthalb Jahren in Serie geht: mit zwei E-Maschinen an der Hinterachse und einer E-Maschine an der Vorderachse. In Summe erreichte der Technikträger eine Boost-Leistung von bis zu 370 kW/503 PS und 8920 Nm Raddrehmoment. Der Serien-e-tron kommt nur auf 300 kW/408 PS. Für die speziellen Bedingungen auf der Streif hat Audi zudem die Software hinsichtlich der Antriebsdrehmomente und der Drehmomentverteilung angepasst.