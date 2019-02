Nur Vorwärts-Trainer wagt eine Prognose

SV Ried

Das Ziel ist klar:Aufstieg! Was bei sechs Punkten Rückstand auf Leader Wattenszur Mammutaufgabe wird. Denn im Gegensatz zu den Vorjahren sind in der Rückrunde nur noch 15 statt 18 Runden zu spielen. „Ich will mich auf keinePunktezahl festlegen“, sagt der derzeit um den angeschlagenen Eler bangende Trainer Gerald Baumgartner.Fakt aber:An den ersten beiden Spieltagen gegen Steyr und bei Wattens müssen wohlsechs her.