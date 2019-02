„Ein törichter Abgang des grünen Stadtrats“

Ganz Salzburg stellt sich aktuell die Frage: Was ist in Johann Padutsch gefahren? Manche erinnern sich vielleicht, dass er einst selbst im Tunnelbau gearbeitet hat. Ja, richtig gehört. Genau dieser Mann hat bei der Errichtung des Flughafentunnels in Hongkong eifrig mitgewirkt und will nun, zusammen mit seinen roten und pinken Helferlein, das Neutor für immer für den Verkehr schließen. Kurios.