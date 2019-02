Ort nimmt Geld für mehr Sicherheit in die Hand

Alle Parteien in St. Michael sind sich einig – es gibt Gefahrenstellen, die schnellstmöglich beseitigt werden müssen. 500.000 Euro nimmt die Gemeinde dafür in diesem Jahr in die Hand. Neue Schutzwege und eine gefährliche Kreuzung werden in Angriff genommen. Eine weiterer neuralgischer Punkt muss noch etwas warten.