Nach Messerattacke: Opfer ist außer Lebensgefahr

Nach der brutalen Messerattacke eines Tirolers (71) auf seine getrennt lebende Ehefrau (58) am Montag in Sautens herrscht in der Vorderötztaler Gemeinde große Betroffenheit. Und auch in Rietz, wo das Paar einige Zeit gemeinsam lebte. Das Opfer ist laut Polizei außer Lebensgefahr, der Ehemann hatte sich nach dem Angriff das Leben genommen.