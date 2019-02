Neuer Leitfaden für Gewaltschutz präsentiert

„Gewalt an Wurzel abfangen“

In OÖ gehe es auch wegen der Kooperation mit der Polizei laut Anschober weitgehend gewaltfrei zu,Ausnahmen werden nicht toleriert. „Die Gewalt muss an ihrer Wurzel abgefangen werden“, ergänzt Tina Tauß von der Grundversorgungsstelle des Landes OÖ.Der Leitfaden (Bauliche und personenbezogene Risikofaktoren, Erhebung Gewaltvorfälle, Präventive Maßnahmen, etc.) wird in den Quartieren umgesetzt und genau analysiert. Nach jedem Notfall erfolgt eine Meldung.