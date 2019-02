„Vaginas im Dirndl“ laden zu Aufklärungsabend

Ganz im Sinne des alpenländischen Gstanzlsingens laden „Vaginas im Dirndl“ am 27. Februar im Theater Akzent (4., Theresianumgasse 18) zum lockeren Beisammensein ein, verpacken die nicht ganz jugendfreien Themen und Fragestellungen in lustigen Mundartsprüchen und verzieren sie mit so manchem Jodler. Fragen, die Frauen oft zu peinlich sind, werden ohne Zögern und Angst gestellt und Themen, für die wir oft nicht die richtigen Worte finden, werden vom Trio enttabuisiert. Dabei provoziert das Trio sein Publikum mit unverschämten Klischees und fordert so zur Auseinandersetzung auf.