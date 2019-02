Drogensüchtige wurden zu Diebstählen angestiftet

Vom Detektiv beobachtet

So auch ein 19-jähriger Drogenabhängiger: Am Samstag fuhr er in die Shopping City Seiersberg, wo ihm der Anstifter eine präparierte Einkaufstasche gab. Gemeinsam gingen sie in ein Geschäft. Die zu stehlende Ware suchte der 59-Jährige aus und zeigte sie seinem Komplizen. Ein ganzer Stoß Hugo-Boss-Kleidung in unterschiedlichen Größen und im Wert von 1100 Euro war es in diesem Fall. Dochein Detektiv bemerkte den Diebstahl und verständigte die Polizei.