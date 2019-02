Liverpool-Furioso bleibt aus, Bayern „gewinnt“ 0:0

Auch wenn die allgemeinen Erwartungen an die Partie enttäuscht worden sind, darf Bayern München mit dem 0:0 bei Liverpool nicht unzufrieden sein! David Alaba und Co. entschärften am Dienstag im Achtelfinale der Champions-League die „rote Gefahr“ und gehen wohl mit einem kleinen Vorteil ins Rückspiel am 13. März.