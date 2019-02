Der heftige Rauch verursachte einen Autounfall

Der Brand am Denggnhofs in Weißpriach am Dienstagmorgen hatte weitreichende Folgen. Nicht nur, dass das Gebäude durch das Feuer total zerstört und auch das Wohnhaus schwer beschädigt wurden. Durch die starke Rauchentwicklung ereignete sich auf der Weißpriacher Landesstraße (L224) auch noch ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen.