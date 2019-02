Kampf gegen Plastik: „Die Politik ist gefordert“

Die Botschaft kam in der Bevölkerung an: Plastik ist schlecht für unseren Planeten. Vor allem so, wie wir es derzeit verwenden. Viele wollen dagegen etwas tun. Sandra Krautwaschl hat damit schon vor zehn Jahren begonnen. Ihre Familie lebt seither plastikfrei. Mittlerweile will sie auch als Politikerin (Grüne) etwas bewegen.