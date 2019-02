Neue Hoffnung für entführte Millionärsgattin

Ausgerechnet zu Halloween verschwand Hagen aus ihrem Zuhause in Lorenskog. Mehrere Wochen ermittelte die Polizei nur geheim - in einem zurückgelassenen Brief der Entführer hieß es, sie würden das Opfer töten, wenn die Familie die Exekutive einschalten würde. Der Ehemann Tom Hagen wandte sich trotz der Drohung an die Polizei. Es wurden neun Millionen Euro für das Leben der Frau in einer Kryptowährung gefordert. Erst am 9. Jänner machte man den Fall öffentlich und bat um Hinweise aus der Bevölkerung.