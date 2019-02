Heimspiel: Schneiderwirt Trio serviert große Töne

Hut ab! Langsam, aber sicher wird das dreitägige Heimspiel vom Schneiderwirt Trio in Bärnbach zur Tradition. In diesem Jahr holt sich die Nachfolge-Formation der legendären Kern Buam von 21. bis 23. Juni ganz prominente Unterstützung auf die Bühne. „Nach dem Erfolg im vergangenen Jubiläumsjahr setzen wir heuer noch etwas drauf“, versichert Manager Gustl Viertbauer, der in Sachen Großkonzerte weiß, wovon er spricht. Eines seiner „Babies“, das legendäre Open-Air der Seer am Grundlsee, muss heuer bekanntlich ausfallen. Bauarbeiten auf dem Konzertgelände „Zloam“ erlauben erst 2020 wieder eine große Seer-Party im Ausseerland.