Hündchen von vier Huskys attackiert und getötet

48 Bewohner zählt die besagte Anlage in der Schulgasse. Und sie alle kennen jene Nachbarn, die seit kurzem mit ihren sibirischen Hunden hier wohnen. Doch freundlich, sanftmütig und kontaktfreudig - wie man Huskys sonst beschreibt - dürfte dieses Rudel nicht sein. „Immer wieder gehen die Hunde auch Kinder im Hof an. Meine Enkelin konnte sich erst Ende Jänner gerade noch in Sicherheit bringen, nachdem zwei der aggressiven Tiere ausgebüxt waren. Sonst wäre sie angefallen worden“, ist sich der Betroffene sicher.