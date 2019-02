Linzer machen schon bald Amerika schöner

„Wir durften mithelfen, die Welt ein bisschen schöner zu machen“ - so beschreibt Andmetics-Mitgründerin Margot Helm das Vorjahr, in dem der Zehnmillionste Kaltwachs-Streifen, mit dem Augenbrauen in Form gebracht werden, verkauft wurde. Angekurbelt wurde das Geschäft dabei auch von zwei Auftritten im deutschen Tele-Shopping-Fernsehen. Und diese waren erst der Anfang der TV-Karriere von Andmetics.Erste Show bis SommerSo „biss“ nun auch QVC USA an. Der amerikanische Shopping-Sender wird die Augenbrauen-Streifen wohl noch bis Sommer bewerben und anbieten. „Die Verträge werden gerade unterzeichnet“, so Helm.