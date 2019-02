Ortschef will die Blechlawine abschieben

Da endet auch die Kollegialität unter Bürgermeistern: Um die Flut an Pendlern und Schwerlastern aus den mittelburgenländischen Gemeinden wegzubekommen fordert der Deutschkreutzer Ortschef Manfred Kölly eine Verlagerung des Verkehrs in den Landesnorden. „Eine Verlängerung der A3 würde den gesamten Raum südlich von Eisenstadt erheblich entlasten“, ist er überzeugt. Derzeit baut Ungarn ja eine Autobahn bis zur Staatsgrenze. Die Südostautobahn endet jedoch wenige Kilometer davor. Aus gutem Grund: Die dortigen Anrainergemeinden haben sich in den Vergangenheit klar gegen den Weiterbau ausgesprochen. Vom Kölly-Vorschlag halten sie daher nichts: „Es darf nicht dazu führen, dass einer zu Lasten des anderen profitiert“, meint der Siegendorfer Ortschef Rainer Porics.