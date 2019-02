Vitali Klitschko kommt im März nach Klagenfurt

Wenige Wochen vor der EU-Wahl steht die gesamte Veranstaltung am 6. März unter dem Motto „Let’s get ready for Europe“. Damit erklärt die ÖVP auch die Einladung von Klitschko: „Er ist erfolgreicher Bürgermeister einer Großstadt, Verfechter der pro-europäischen Idee, ein Freund der Volkspartei und hat schon mehrmals Schlagkraft bewiesen.“, erklärt Landesrat und Landesparteiobmann Martin Gruber.