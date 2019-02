Dolly Parton: „Bisexualität ist gerade in Mode“

Sie sei in Sachen Sexualität einfach ein „alter Hase“, erklärte Dolly Parton dem „The Dan Wootton Interview“-Magazin. „Ich bin noch von der alten Schule.“ Die ganzen neuen Begriffe, die es nun gebe, um die eigene Sexualität zu beschreiben, nehme sie nicht wirklich ernst, so die 73-jährige Country-Sängerin weiter. „Manchmal denke ich, dass es irgendwie in Mode ist, sich so auszudrücken.“