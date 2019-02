„Wir richten wirklich heftige Umweltschäden an“

Meerestiere erste Leidtragende

32 Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr in der Umwelt. Leidtragende sind vor allem Meerestiere. „Jährlich sterben 100.000 Meeressäuger und eine Million Seevögel nur durch unseren Konsum“, so Schulz. Im Magen eines verendeten Wals wurden zum Beispiel 25 Nylonsackerl, 115 Plastikbecher und sogar zwei Flip-Flops gefunden. Bis 2050 könnten sich in den Ozeanen mehr Kunststoffteile als Tiere befinden.