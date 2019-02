„Bin jederzeit bereit, mein Haus zu verteidigen“

Weitere Straftaten begangen?

Die beiden Einbrecher ergriffen mit einem Pkw die Flucht. Bei einer Tankstelle in Ennsdorf ließ der Lenker seinen angeschossenen Komplizen zurück. Der 47-Jährige, der am Oberschenkel getroffen worden war, wurde nach der ambulanten Behandlung in einem Linzer Krankenhaus nach St. Pölten gebracht. Nach der Einvernahme sollte er in die Justizanstalt der niederösterreichischen Landeshauptstadt eingeliefert werden. „Es laufen weitere Überprüfungen, ob der Verdächtige mit ähnlich gelagerten Straftaten in Verbindung steht“, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner.