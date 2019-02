Ski-Kiwi sorgt für Goldsensation

Heute geht es im Fassatal mit der Herren-Abfahrt weiter. Der Dorfgasteiner Stefan Rieser landete im zweiten Training auf Rang 26. „Wenn ich ordentlich am Ski stehe, ist für das Rennen sicherlich noch mehr drinnen“, ist der 20-Jährige überzeugt. Topfavorit ist der Steirer Manuel Tranninger, der im Dienstagstraining Zweiter wurde. „Es wird sicher ein enges Duell mit dem Schweizer Lars Rösti“, erwartet Rieser. „Aber ich bin davon überzeugt, dass sich Mani am Ende durchsetzen wird.“ Die ÖSV-Herren warten bereits seit 2004 auf Junioren-Abfahrtsgold - damals triumphierte Romed Baumann in Maribor (Slo).