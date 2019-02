Personenzug der ÖBB in Bahnhof entgleist!

Ein Personenzug mit 50 bis 60 Passagieren ist am Dienstagvormittag in Oberösterreich entgleist. Der City Jet stellte sich beim Einfahren in den Bahnhof Steeg-Gosau teilweise quer. Eine Frau habe sich laut ÖBB mit einem Schleudertrauma als verletzt gemeldet, alle anderen sowie der Zugführer blieben unverletzt.