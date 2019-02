Wohnung und Hotel in einem: Serviced Apartments

Studentenheime sind vielerorts auch nicht mehr das, was sie einmal waren. In Österreichs Städten, allen voran in Wien, sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Häuser aus dem Boden geschossen, die mehr an Apartmenthotels denn an klassische Studentenbuden erinnern. Zielgruppe sind neben finanziell etwas besser gestellten Studentinnen und Studenten auch junge Menschen, die bereits im Arbeitsleben stehen.