Bernie Sanders will Trump aus Präsidentenamt jagen

Als Student bei Demos mehrmals verhaftet

Sein Polit-Engagement begann Sanders als Student in Chicago. Dort wurde er bei Demonstrationen für die Rechte der Afroamerikaner mehrmals verhaftet. 1963 stand er als einer von 250.000 Demonstranten in Washington, als Martin Luther King seine berühmte Rede („I Have a Dream“) hielt. Als 39-Jähriger schockte Sanders das politische Establishment in Burlington, Vermont, und gewann mit der hauchdünnen Mehrheit von zehn Stimmen als unabhängiger Kandidat die Bürgermeisterwahl. Dreimal schaffte er die Wiederwahl sowohl gegen Demokraten als auch Republikaner, bis er 1991 in den Kongress und 2006 in den Senat gewählt wurde.