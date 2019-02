Republik beruft gegen erhöhte Enteignungssumme

Der Streit um die Enteignung des Hitler-Geburtshauses im oberösterreichischen Braunau am Inn geht in die nächste Runde. Die Republik Österreich hat am Dienstag Rekurs gegen den Ende Jänner erfolgten Beschluss des Landesgerichtes Ried im Innkreis erhoben. In diesem war für die enteignete Besitzerin des Gebäudes eine Entschädigung von mehr als 1,5 Millionen Euro festgesetzt worden.