Cornelia Hütter zum zweiten Mal zurück auf Ski

Hütter hatte sich im Jänner vor zwei Jahren beim Training in Saalbach einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und im Dezember 2017 gleich beim Comeback sensationell die Abfahrt in Lake Louise gewonnen. Nach einem insgesamt aber eher durchwachsenen Olympia-Winter 2017/18 musste die Steirerin diesen Winter wegen einer schon am Saisonbeginn in Kanada erlittenen Knorpelfraktur nach nur vier Rennen mehrere Wochen pausieren. Nach einer erfolgreichen Rückkehr in Cortina d‘Ampezzo verletzte sich die Speed-Spezialistin auf der letzten Station vor der WM dann erneut.