Trickbetrüger: Polizei bittet jetzt Sie um Hilfe!

Mithilfe bei Aufklärung erbeten

Die Polizei appellierte in diesem Zusammenhang an die Bevölkerung, mit betagten Menschen im Verwandten-, Freundes- und Bekanntenkreis sowie in der Nachbarschaft das persönliche Gespräch zu suchen und diesen von der Häufung an Betrugsfällen zu erzählen. Diese seien auf den üblichen Kommunikationsschienen der Polizei nämlich kaum zu erreichen.