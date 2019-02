Erste Reaktionen aus der Bevölkerung

Von einem „Schildbürgerstreich“ spricht Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP; siehe Bürgermeister Preuner kritisiert Sperre scharf). Die Dreier-Allianz aus SPÖ, Bürgerliste und Neos will das Neutor endgültig sperren (siehe Das Neutor wird ab Mai für den Verkehr gesperrt). Die „Krone“ befragte am Dienstag die Innenstädtler am Grünmarkt. Und der Tenor fällt eindeutig aus!