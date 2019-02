Wann tauen die Bullen richtig auf?

Das wohlige Frühlingsgefühl hat sich bei den Bullen aber auch am Sonntag trotz 15 Grad, Sonnenschein und dem 2:1-Cupsieg in Wiener Neustadt nicht eingestellt. Der Euro-Fighter ist längst aus dem Winterschlaf erwacht. Stellenweise krächzt der Bullen-Motor aber noch: Die Kaltschnäuzigkeit vorm gegnerischen Tor ist ausbaufähig - man denke an die vier ungenützten Großchancen bei Neustadt in Halbzeit eins -, auch das konsequente “Aufräumen„ vorm eigenen Kasten muss besser werden. Das zweite Gegentor in Belgien, das späte gegen Neustadt: beide fallen definitiv in die Rubrik “vermeidbar„.