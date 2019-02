So wird die Neutor-Sperre im Detail aussehen

Die Auswirkungen dieses Innenstadtkonzeptes würden, laut der Allianz aus SPÖ, Bürgerliste und NEOS, im Wesentlichen denjenigen der baustellenbedingten Sperre von 2015 entsprechen. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) beruft sich auf andere Zahlen aus einer Studie aus dem Jahr 2013, ist deswegen dagegen (siehe Bürgermeister Preuner kritisiert Sperre scharf).



Auswirkung laut SPÖ, Bürgerliste und NEOS:

* Der Durchzugsverkehr wird sich auf die Ausweichroute Lindhofstraße (plus 22 Prozent Mehrverkehr) - Sinnhubstraße (plus 8 Prozent) verlagern, was zu einer Verkehrszunahme am Müllner-Hügel führen wird.

* An der Kreuzung Müllner-Hauptstraße - Gaswerkgasse wird sich dies durch häufigere Stauerscheinungen äußern. Das Linksabbiegen von der Gaswerkgasse zum Müllnerhügel belibt für den Individualverkehr weiterhin untersagt.

* Demgegenüber steht eine Verkehrsberuhigung der Innenstadt in einer Größenordnung von bis zu 66 Prozent oder ca. 7.000 Fahrten / Tag sowie einer ebenfalls erheblichen Verkehrsberuhigung entlang der Neutorstraße (minus 21 Prozent).

* Der verbleibende Restverkehr von ca. 24 Prozent setzt sich aus öffentlichen Verkehrsmitteln, Lieferverkehr, Taxis und anderen Berechtigten wie z.B. Altstadtbewohner zusammen. Je nach Restverkehrsstärke und Straßenraumgestaltung wäre die Umsetzung einer Begegnungszone oder „Flaniermeile“ möglich, welche die Aufenthaltsqualität im Anschluss an die Fußgängerzone entscheidend verbessern würde.

* Während der Lieferzeit von 6 bis 11 Uhr wird die Innenstadt wie bisher für den

Lieferverkehr erreichbar sein. Lieferfahrzeuge, welche die Altstadt über das

Sigmundstor bzw. den Anton-Neumayr-Platz beliefern, müssen die Altstadt über denselben Weg wieder verlassen.