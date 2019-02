Shawn Mendes zieht sich für Calvin Klein aus

Heißer Single sehnt sich nach der großen Liebe

In der Liebe scheint der 20-Jährige kein Glück zu haben. Das verriet er kürzlich am Red Carpet der Grammys. „Ich habe niemanden für den Valentinstag. Hätte ich eine Freundin, würde ich den Tag feiern. Ich habe das aber noch nie getan […] ch meine, ich will nicht für immer Single sein, ich denke nur, dass die Liebe etwas ist, was man nicht jagen sollte - sonst ist es nicht real. Ich glaube auch, dass man niemals zu beschäftigt für eine Beziehung ist. Man nimmt sich die Zeit, weil es einem wichtig ist.“ Unzählige Damen ernannten ihn daraufhin zum „heißesten Single im Musikbusiness“. Und mit den aktuellen Bildern dürfte es an Angeboten nicht mangeln.