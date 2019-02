Huawei-Gründer: „USA können uns nicht zerdrücken“

Für die Zukunft des Konzerns, dem in mehreren Ländern eine zu große Nähe zu den Behörden in Peking vorgeworfen wird, zeigte sich Ren zuversichtlich: „Wenn die Lichter im Westen ausgehen, wird der Osten scheinen“, sagte er der britischen BBC in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. „Amerika steht nicht für die Welt.“